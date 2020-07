3 min

Bier gerettet: Pfungstädter Brauerei findet Käufer

Der Pforzheimer Bier-Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler will den Betrieb in verkleinerter Form in Pfungstadt fortführen. Auf einem Großteil des Geländes will Investor Daniel Hopp Wohnungen bauen.

Von Anja Ingelmann und Wolfgang Görg