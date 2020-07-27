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Montag, 27.07.2020 - 12:46
3 min

Biontech-Chef Sahin: Der bescheidene Milliardär

Mit dem Aufstieg von Biontech an der Börse ist das Aktienpaket von Vorstandschef Ugur Sahin nun Milliarden Dollar wert. Doch Reichtum interessiert den Wissenschaftler nicht.

Von Von Ralf Heidenreich
Biontech Vorstandschef Ugur Sahin . Foto: hbz/Stefan Sämmer

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