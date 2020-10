Biontech-Chef Sahin im Interview: Wie wirkt ein Impfstoff

Auf Ugur Sahin und Biontech ruhen derzeit große Hoffnungen. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Es gibt gute Aussichten, dass der Corona-Impfstoff des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech bereits in diesem Jahr verfügbar sein kann – wenn die laufenden klinischen Tests die bisher positiven Daten bestätigen und der Impfstoff zugelassen wird. Während in den vergangenen Wochen viel über den möglichen Zeitpunkt spekuliert worden war, stellte Ugur Sahin, der Vorstandschef von Biontech, im Interview mit der VRM klar: Zulassung und Freigabe des Biontech-Vakzins könnten „prinzipiell noch in diesem Jahr erfolgen.“

