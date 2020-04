Biontech erhält Genehmigung für Impfstoff-Test

Der Mainzer Biopharma-Spezialist BioNtech. (Archivfoto: Harald Kaster)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN / MAINZ - Der Mainzer Spezialist für Immuntherapien, Biontech, kann mit den Tests für einen Corona-Impfstoff beginnen – als erstes Unternehmen in Deutschland. Wie das Paul-Ehrlich-Institut mitteilte, hat das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Biontech die Genehmigung erteilt, die erste klinische Prüfung eines Impfstoffs gegen die durch das Coronavirus verursachte Lungenkrankheit COVID-19 in Deutschland durchzuführen. Damit kann das Mainzer Unternehmen seinen Wirkstoff nun an gesunden Freiwilligen testen.

Infektionen in der Region

Die folgenden Karten zeigen die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz sowie in Hessen – aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Grundlage sind die Daten des





Die folgenden Karten zeigen die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz sowie in Hessen – aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) . Ein Klick zeigt die genauen Zahlen.