Biontech: Experten üben heftige Kritik an Impfstoff-Tests

Russland verteidigt Impfstoff “Sputnik V”

Russland stellt sich vehement gegen die international sowohl heftige wie breite Kritik an der frühen Zulassung des Corona-Impfstoffes “Sputnik V”. „Die Menschen sterben wie in einem Krieg. Die Wahl war, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu schützen, oder sie mit dieser tödlichen Infektion Roulette spielen zu lassen“, sagte Alexander Gintsburg, der Chef des Gamaleya-Instituts, das den Sputnik-Impfstoff entwickelt, der Nachrichtenagentur Reuters. Erst am 9. September begann Russland mit der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase 3 mit 5000 Freiwilligen. Wettbewerber wie Biontech oder Moderna arbeiten in Phase 3 mit 30.000 bis mehr als 40.000 Teilnehmern. Der russische Impfstoff war bereits Mitte August zugelassen worden.