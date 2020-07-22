Mittwoch,
22.07.2020 - 10:45
2 min
Biontech geht für Impfstofftests auch nach Brasilien
Für seinen Corona-Impfstoff startet die Mainzer Firma die dritte Phase – auch in Brasilien. Denn dort gibt es viele Infizierte.
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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