Biontech-Gewinn steigt auf mehr als zehn Milliarden Euro

MAINZ - Die Erwartungen fürs Biontech-Geschäft fürs abgelaufene Geschäftsjahr waren ohnehin schon hoch. Mit den nun vorgelegten Zahlen werden diese Erwartungen noch einmal übertroffen. Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen schaffte beim Nettogewinn den Sprung über die zweistellige Milliarden-Marke. Konkret verdiente Biontech mit dem Corona-Impfstoff 10,3 Milliarden Euro. Das bedeutete eine enorm hohe Rendite. Denn der Umsatz belief sich auf rund 19 Milliarden Euro.

„Der finanzielle Erfolg im Jahr 2021 ermöglicht es uns, in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in unsere Forschung- und Entwicklung zu tätigen. Wir beabsichtigen, 2022 zwischen 1,4 Milliarden Euro und 1,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung auszugeben, was einer Steigerung von etwa 50 Prozent gegenüber 2021 entspricht“, erklärte Finanzchef und Vorstandsmitglied Jens Holstein. In den kommenden Jahren planen man, die Forschungsinvestitionen weiter zu erhöhen. Biontech hat abseits des Corona-Impfstoffes in der Krebstherapie und anderen Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, Grippe, Multiple Sklerose und Gürtelrose rund 20 mrna-Impfstoffe in klinischen Studien.

Aktionäre erhalten eine Sonderdividende

Auch die Aktionäre sollen profitieren. Ihnen will man bei der Hauptversammlung eine Sonderdividende von zwei Euro pro Aktie vorschlagen. Zudem zahlt Biontech hierzulande wieder Steuern in Milliardenhöhe. Das Unternehmen schätzt den effektiven Jahressteuersatz auf 28 Prozent. Gezahlt wurden an Steuern 2021 den Angaben zufolge insgesamt fast fünf Milliarden Euro (4,75 Milliarden). Im nächsten Jahr werden die Mainzer allerdings die Rekordjagd nicht in der Weise fortsetzen wie bislang. Da die Nachfrage nach Corona-Impfstoff allgemein etwas nachlässt und mehr Konkurrenten auf den Markt drängen, erwartet das Management Umsätze mit dem Covid-19-Impfstoff von 13 bis 17 Milliarden Euro.

„Rückblickend war 2021 ein außergewöhnliches Jahr, in dem Biontech mit dem ersten zugelassenen Impfstoff auf Basis von unserer mRNA-Technologie einen bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit und die Weltwirtschaft hatte“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin. „Um unsere Vorreiterrolle in der Branche fortzuführen, möchten wir auf unserem Erfolg von 2021 aufbauen und mehrere Programme zügig durch die Entwicklung bringen. Dazu gehören unsere mRNA-basierten Immuntherapien, Zelltherapien und bispezifischen Antikörper.“

Gleichzeitig investiere man in die zweite Wachstumssäule, Infektionskrankheiten, und wolle gemeinsam mit dem Partner Pfizer die Entwicklung der Impfstoffkandidaten gegen Grippe und Gürtelrose weiter vorantreiben, so Sahin. „Zudem beabsichtigen wir, stark in die Bereiche regenerative Medizin und Autoimmunerkrankungen zu investieren, um weitere therapeutische Innovationen für Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln.“