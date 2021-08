Biontech-Gründer Strüngmann nun (fast) die reichsten Deutschen

Brüder Strüngmann

Die Zwillinge Andreas und Thomas werden 1950 in Mülheim an der Ruhr geboren. 1963 zieht die Familie nach Garmisch und später an den Tegernsee. Andreas Strüngmann promoviert in Medizin, Bruder Thomas in Betriebswirtschaftslehre. Schon während des Studiums vertreibt er nebenher Arzneimittel der väterlichen Firma.