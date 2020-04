Biontech: Klinische Studie für Corona-Impfstoff soll beginnen

Der Mainzer Biopharma-Spezialist BioNtech. (Archivfoto: Harald Kaster)

MAINZ - Große Hoffnungen weltweit liegen auf dem Mainzer Biopharma-Spezialist Biontech, der gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff gegen Covid-19 in den USA und Europa entwickelt. Gegenüber dem Südwestrundfunk hat das Unternehmen nun angegeben, dass man in den kommenden Tagen mit einer Genehmigung für eine klinische Studie in Deutschland rechne. Zuständig für die Genehmigung sei das Paul-Ehrlich-Institut. Eine Biontech-Sprecherin sagte dem SWR, die Studie müsse von unabhängigen Instituten durchgeführt werden. Weitere Untersuchungen sollen in Amerika und China erfolgen.