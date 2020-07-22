Mittwoch, 22.07.2020 - 14:51 1 min Biontech: USA bestellen bis zu 600 Millionen Impfstoffdosen Biontech zieht den nächsten Corona-Großauftrag an Land: Die US-Regierung unter Donald Trump ordert bei dem Mainzer Unternehmen für die USA bis zu 600 Millionen Impfstoff-Dosen. Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft Der Mainzer Biopharma-Spezialist BioNtech. (Archivfoto: Harald Kaster) Jetzt teilen: Jetzt teilen: GHSWGybtYlOKDIAVFH5UIR9BVP0tDzIcVRWco250MJAbVTqynUDtMKZtH2AboTSaVTS1MvOGL2ufLJp6VR5uL2uxMJ0tMTSmVR1unJ56MKVtDzyiqTIwnT5ioT9anJHgIJ50MKWhMJugMJ4toJy0VTEypvOvpzy0nKAwnTIhVSWyM2yypaIhMlOxnJHtGTyyMzIlqJ5aVUMiovNmZPOAnJkfnJ9hMJ4tFJ1jMaA0o2MzYHEip2IhVTqyM2IhVTEcMFOQo3WiozRgF3WuozgbMJy0VRkQo3McMP0kBFO2MKWynJ5vLKW0VTuuqPjtp2AboTyyj590VRWco250MJAbVT51ovOynJ5yovO3MJy0MKWyovjtoz9wnPO3MKAyoaEfnJAbVTqlj7oQa2IlMJ4tETIuoPOuLv4tI2yyVTEypvOGpTI6nJSfnKA0VToQiUVtFJ1gqJ50nTIlLKOcMJ4tqJ5xVUAynJ4tIIZgF29ipTIlLKEco25mpTSlqT5ypvODMzy6MKVtoJy0qTIcoTIhYPOcp3DtoJy0VTEypvOIHl1FMJqcMKW1ozptqzIlMJyhLzSlqPO3o3WxMJ4fVTWcplO6qFN2ZQNtGJyfoTyiozIhVRygpTMxo3AyovOuovOxnJHtIzIlMJyhnJq0MJ4tH3EuLKEyovO6qFOfnJIzMKWhYvOBLKGQiUWfnJAbVUMipzWynTSfqTkcL2ttMJyhMKVtMKWzo2kapzIcL2uyovOWoKOzp3EiMzLgHUWiMUIeqTyiovO1ozDtMTIlVRqyozIboJyaqJ5aVTE1pzAbVTEcMFOIHl1PMJwQgaWxMJ4h I2yyVRWco250MJAbVUqynKEypvOgnKE0MJyfqPjtq2ylMPOxnJHtIIZgHzIanJIlqJ5aVTEyovOvMJyxMJ4tIJ50MKWhMJugMJ4tozSwnPOSpzuuoUDtMTIlVTIlp3EyovNkZQNtGJyfoTyiozIhVREip2IhVQRfBGHtGJyfoTyupzEyovOIHl1Ro2kfLKVtrzSboTIhYvORnJHtIIZgHzIanJIlqJ5aVTuuLzHtMTShovOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOvnKZtraHtAGNjVR1coTkco25yovO3MJy0MKWyVREip2IhVUc1VTIlq2IlLzIhYt== ETyyVTWynJEyovOIoaEypz5ynT1yovO3o2kfMJ4toz9wnPOcoFOCn3EiLzIlVTEuplOnqJkup3A1ozqmMzSbpzIhVTWyM2yhozIhYPO3MJ5hVTEcMFOGqUIxnJIhVTEypvOfMKE6qTIhVUIhMPOyoaEmL2uynJEyozEyovODnTSmMFNmVTIlMz9fM3WynJAbVUAcozDhVREcMFOypaA0MJ4tD2uupzqyVUAioTjtMTIgozSwnPOcoFO2nJIlqTIhVSS1LKW0LJjtM2IfnJIzMKW0VUqypzEyovjtq2IhovOxMKVtFJ1jMaA0o2MzVTEcMFOyoaEmpUWyL2uyozEyVR5iqTMuoTkaMJ5ynT1cM3IhMlOypzwQcTk0YvORnJHtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMFOPMKoQgzkeMKW1ozptp29foTHtMTIhVRygpTMmqT9zMvOeo3A0MJ5zpzIcVTIlnTSfqTIhYvOPnKZtEJ5xMFOxnJImMJ4tFzSbpzImVUAioTkyovOvnKZtraHtZGNjVR1coTkco25yovOWoKOzp3EiMzMxo3AyovObMKWaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4fVTWcplOSozEyVQVjZwRtp293nJHt4bPrpT90MJ56nJIfoPQQiTWypvNkYQZtGJyfoTyupzEyohXNaP4tHTMcrzIlVZB8LzIlozygoKDtMTyyVSOlo2E1n3Eco24tMfB8pvOxnJHtIIAOBlOPnJ9hqTIwnPOzj7klVRI1pz9jLFjtqJ5xVUc3LKVtLJ0tH2y0rvOcovOALJyhrvO1ozDtnJ4tFJEupv1CLzIlp3EynJ4hVRS1L2ttoJy0VTEypvOSIFOfLKIzMJ4tE2ImpUYQcTAbMFQQiTWypvOxnJHtDzIfnJIzMKW1ozptMTIlVTqyp2SgqTIhVRI1pz9jj6Ecp2AbMJ4tIJ5co24h Verknüpfte Artikel Biontech geht für Impfstofftests auch nach Brasilien Mainzer Biontech wagt neuen Vorstoß an der New Yorker Börse Biontech-Impfstoff: Auch in Deutschland positive Ergebnisse Corona-Impfstoff: Biontech könnte die gesamte EU beliefern Corona-Impfstoff: Biontech vereinbart bereits erste Lieferung