Mittwoch,
13.05.2020 - 00:00
2 min
Brita nimmt Kurs auf Indien
Wasserfilterspezialist steigert Umsatz auf den Rekord von 548 Millionen Euro. Das Taunussteiner Familienunternehmen will nun weitere Märkte erobern.
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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