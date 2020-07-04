Samstag,
04.07.2020 - 02:00
2 min
Bundestag will andere Tierhaltung
Nach den Corona-Ausbrüchen wächst Druck auf die Fleischbranche. Es soll neue Standards geben – aber nur schrittweise bis zum Jahr 2040.
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