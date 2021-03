Chance für den Ausstieg aus dem Hamsterrad

ZUR PERSON

Waldemar Zeiler, 1982 in Kasachstan geboren, ist Unternehmer, Berater sowie Mitgründer von Einhorn Products. Das „fairstainable“ Unternehmen hat er mit Philip Siefer gegründet; es vertreibt Produkte wie vegane Kondome. Zeiler hat International Business in Maastricht und Manila studiert. Später arbeitete er in einer Unternehmensberatung, gründete Start-ups wie den Berliner Inkubator Rocket Internet und Team-Europe. Er lebt an der Spree. Seine Gedanken zum Umbau der Wirtschaft lassen sich in seinem Buch nachlesen: „Unfuck the Economy“, Goldmann, 15 Euro, ISBN 978 344 231 5256