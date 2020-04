Corona-Impfstoff: Biontech hat mit Tests begonnen

Die Mainzer Biontech hat mit den Tests eines Corona-Impfstoffes an Menschen begonnen. (Foto: BioNTech SE 2020)

MAINZ - Es ist soweit: Biontech hat mit den Tests eines Impfstoffes gegen die vom Coronavirus verursachte Lungenkrankheit Cord-19 an Menschen begonnen – als eines der ersten Unternehmen weltweit. Wie der Mainzer Spezialist für Immuntherapien mitteilte, wurden seit Beginn der Studie am 23. April die ersten zwölf freiwilligen gesunden Probanden mit dem Impfstoffkandidaten BNT 162 geimpft.

Die Studie ist die erste klinische Prüfung eines COVID-19-Impfstoffkandidaten in Deutschland, Biontech hatte hierzulande als erstes Unternehmen vom Paul-Ehrlich-Institut die Genehmigung erhalten. Die Biontech und ihr Kooperationspartner, des US-Pharmariese Pfizer, wollen jetzt auch mit entsprechenden Studien für BNT162 in den Vereinigten Staaten beginnen, deren Zulassung in Kürze erwartet werde.

Insgesamt sollen an den genehmigten Studien ungefähr 200 gesunde Probanden im Alter von 18 bis 55 Jahren teilnehme, um zunächst die optimale Dosis für die weiteren Studien zu finden. Außerdem sollen die Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffes untersucht werden. Die Immunogenität ist die Eigenschaft eines Stoffes, im menschlichen Körper eine Reaktion des Immunsystems auszulösen.