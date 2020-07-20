Montag, 20.07.2020 - 15:02
3 min
Corona-Impfstoff: Biontech könnte die gesamte EU beliefern
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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GlaxoSmithKline steigt bei Curevac ein
Der deutsche Biotech-Anbieter Curevac erhält im Zuge einer strategischen Kooperation vom britischen Pharmakonzern Glaxo-SmithKline eine Millionensumme. Gemeinsam soll an Technologien und Antikörpern gegen Infektionskrankheiten geforscht werden, wie die Unternehmen mitteilten. Curevacs klinische Entwicklungsprogramme zu Impfstoffen gegen das Coronavirus seien aber nicht Teil der Kooperation. GlaxoSmithKline beteilige sich mit umgerechnet 150 Millionen Euro an Curevac, was einem knapp zehnprozentigen Anteil am Tübinger Biotech-Unternehmen entspreche, hieß es.
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