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Montag, 20.07.2020 - 15:02
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Corona-Impfstoff: Biontech könnte die gesamte EU beliefern

Biontech hat nach dem Großbritannien-Deal einen noch dickeren Fisch an der Angel: Die Mainzer Firma verhandelt auch mit der EU über die Lieferung eines Corona-Impfstoffes.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Biontech will in Mainz und Idar-Oberstein einen Corona-Impfstoff produzieren. Archivfoto: BioNTech SE 2020

Biontech will in Mainz und Idar-Oberstein einen Corona-Impfstoff produzieren. (Archivfoto: BioNTech SE 2020)

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GlaxoSmithKline steigt bei Curevac ein
Der deutsche Biotech-Anbieter Curevac erhält im Zuge einer strategischen Kooperation vom britischen Pharmakonzern Glaxo-SmithKline eine Millionensumme. Gemeinsam soll an Technologien und Antikörpern gegen Infektionskrankheiten geforscht werden, wie die Unternehmen mitteilten. Curevacs klinische Entwicklungsprogramme zu Impfstoffen gegen das Coronavirus seien aber nicht Teil der Kooperation. GlaxoSmithKline beteilige sich mit umgerechnet 150 Millionen Euro an Curevac, was einem knapp zehnprozentigen Anteil am Tübinger Biotech-Unternehmen entspreche, hieß es.
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