Mittwoch,
13.05.2020 - 00:00
2 min
Corona-Impfstoff: Es geht voran
Biontech bereitet sich bereits auf die Massenproduktion des Kandidaten BNT 162 vor. Bis Ende 2020 will man „Millionen von Impfdosen“ produzieren.
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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