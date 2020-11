Corona-Impfstoff: Vertrag zwischen Biontech, Pfizer und EU

(Symbolfoto: BioNTech SE 2020)

MAINZ - Der Vertrag zwischen Biontech, Pfizer und der EU ist unter Dach und Fach. Die beiden Unternehmen gaben am Mittwoch den Abschluss der Liefervereinbarung mit der Europäischen Kommission über 200 Millionen Dosen ihres mRNA-basierten Impfstoffkandidaten BNT162b2 gegen COVID-19 an die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bekannt.



Die Europäische Kommission hat die Möglichkeit, weitere 100 Millionen Dosen zu erwerben. Die Lieferung würde Ende 2020 beginnen, vorbehaltlich des klinischen Erfolgs und der behördlichen Genehmigung. Die Impfstofflieferung für die EU wird in Biontechs Produktionsstätten in Deutschland sowie Pfizers Produktionsstätte in Belgien hergestellt werden.

Die Unternehmen erwarten weltweit rund 1,3 Milliarden Impfstoffdosen bis Ende 2021 herstellen zu können.