Dienstag, 12.05.2020 - 13:11
4 min
Corona-Krise: Drastische Preisnachlässe im Modehandel
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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Wer hat in der Krise noch gute Chancen?
Vergleichsweise gute Chancen in der Krise haben laut Axel Augustin, dem Sprecher des Handelsverbandes Textil (BTE), zufolge Händler, denen auch die Laden-Immobilie gehört und die folglich keine Miete Zahlen müssen. Auch für Billig-Ketten sowie lokal verwurzelten Läden, die ihre Kunden persönlich kennen, eine Bindung zu ihnen aufgebaut haben, seien die Perspektiven noch recht gut. Nicht zuletzt könnten auch die Factory Outlet-Center profitieren. „Die Outlet-Center werden mit Ware geflutet werden“, sagte der Branchenkenner Joachim Will, Inhaber des Wiesbadener Beratungsunternehmens Ecostra, der Nachrichtenagentur dpa. Und das werde sie für die Verbraucher noch attraktiver machen.
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