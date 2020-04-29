Mittwoch,
29.04.2020 - 00:00
3 min
Corona-Krise: Freizeitunternehmen massiv unter Druck
Die Corona-Krise trifft einige Branchen hart: Mehr als 70 Unternehmen der Freizeit-Branche haben deshalb offene Briefe an die Landesregierungen in Mainz und Wiesbaden geschrieben.
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