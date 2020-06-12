Freitag, 12.06.2020 - 04:30
3 min
Corona-Krise lässt Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln boomen
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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Kommentare
Ralf Heidenreich Kommentar zum Bio-Boom: Spannend
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