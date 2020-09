Testkapazität

Laut Robert-Koch-Institut wurden seit Beginn der PCR-Testungen in Deutschland bis einschließlich 6. September bisher 13_436_301 Labortests erfasst, davon wurden 290_372 positiv auf Sars-CoV-2 getestet (Datenstand 9. September). Die Daten kommen von 252 Laboren.

. 168 Labore gaben prognostisch an, in der folgenden Woche (Kalenderwoche 37) Kapazitäten für insgesamt 217_499 Tests pro Tag zu haben.