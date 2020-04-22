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Mittwoch, 22.04.2020 - 17:05
3 min

Coronavirus: Von der Testphase bis zum fertigen Impfstoff

Das Mainzer Unternehmen Biontech kann nun mit Tests für einen Impfstoff gegen das Coronavirus starten. Wie das Zulassungsverfahren aussieht und wie lange es noch dauern kann.

Von Torben Schröder
Mindestens 77 Projekte laufen nach Beobachtung des Verbands forschender Arzneimittelunternehmen weltweit, um einen Impfstoff zu finden. Foto: Merck

Mindestens 77 Projekte laufen nach Beobachtung des Verbands forschender Arzneimittelunternehmen weltweit, um einen Impfstoff zu finden. (Foto: Merck)

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