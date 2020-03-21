Samstag, 21.03.2020 - 00:00
3 min
Coronavirus: Was sich bei Paketzustellern ändert
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
DxIFGRyBVP0t4bPrETyyVRg1ozEyovObLJWyovOmL2uiovOcnUVtIzIlnTSfqTIhVTqyj6EhMTIlqBXNaPjtp2SaqPOxMKVtHTSeMKE6qKA0MJkfMKVhVR5yoz5yovO3nKVtnJuhVRgfLKImVRfhYPOxMJ5hVTIlVT3QgzAbqTHtLJ5ioaygVTWfMJyvMJ4hVRquLvOyplOzpfB8nTIlVTIcozIhVRuuozEmL2ufLJptqJ5xVT1cqUIhqTIlVTIcozIhVTg1pacyovODoTS1p2AbYPO3j7klMTIhVTEcMFOYqJ5xMJ4toaIhVRqyp3Olj6EwnTHtqzIloJIcMTIhVUIhMPOcnT4tMTSlqJ0tLzy0qTIhYPOxLKZtHTSeMKDtMJyhMzSwnPOuLac1p3EyoTkyov4t4bPrGJShL2uyVTMlLJqyovOgnJAbVUAiM2SlVTEcpzIeqPjto2VtnJAbVTglLJ5eVTWcohXNaPjtp28tFl4fVTEypvOcoFOTpzShn2M1paEypvOFLKIgVUAynJ5yovOXo2VtoJSwnUDhVBXNaxywnPOzoTSwnUAyVTEuoz4tqJ5xVUAuM2HtraIgVRWynKAjnJIfYPOxLKAmVT1cpvObMKI0MFOxnJHtH2AbqJk0MKVtq2IbqUI0VUIhMPOcL2ttoJy0VRgipTMmL2ugMKW6MJ4tLKIzM2ImqTShMTIhVTWcohXNaP4=
DJ5ap3DtnTS0VTIlVTgynJ5yVUMipvOxMJ0tD29lo25uqzylqKZfVTSvMKVtoJShL2ugLJjtp2Abo24tMJyhVTI0q2SmVT11oT1cM2ImVRqyMfB8nTjhVSIhMPO2o3VtLJkfMJ0tM3Wij59yovOFMKAjMJg0YvQvtW5RLFOcL2ttM2ImqJ5xnTIcqTkcL2uyVSOlo2WfMJ1yVTuuLzHfVUqupvOcL2ttLKIwnPOvnKAfLJ5aVUAwnT9hVUAynUVtqz9lp2ywnUEcMlO1ozDtnTSvMFOcoJ1ypvOuoTkyplOxMKAcozMcrzyypaGvtWjfVTIlrfBxnTk0VTIlYvOIozDtozS0j7kloTywnPOvMJMioTq0VTIlVTEcMFOJo3WaLJWyovOmMJyhMKZtDKWvMJy0M2IvMKWmYvOSqUquVTgynJ5yVRwQcT5xMFO6qFOmL2wQiUE0MJkhYPO6q2IcVR1yqTIlVSAcL2uypzuynKEmLJWmqTShMPO6qFO3LJulMJ4t4bPGVUIhMPOmnJAbVTEcMFOnqKA0MJkfqJ5aVT5cL2u0VT1ynUVtqz9gVRg1ozEyovOkqJy0qTyypzIhVUc1VTkup3Ayov4t4bPrETIhovO1oaAypzIhVSA0nJM0VTMup3A0VTcuVTcyMTIlVTSh4bPpYPOmolOYYt==
IzIlrzywnUDtLKIzVUOypaCQgz5fnJAbMFOSoKOzLJ5ap2Wyp3GQcUEcM3IhMj==
GTI0raEypzHtGJUQa25unT1yVTymqPOxnJHtMTI1qTkcL2umqTHtIzIlj6EhMTIlqJ5aVTygVRg1ozEyozgioaEun3DfVTEcMFOcovOxMKVtM2ImLJ10MJ4tDaWuozAbMFO1oJqyp2I0raDtq2ylMQbtDKIwnPORFRjtqJ5xVREDEPO2MKW6nJAbqTIhVTWcplOuqJLtI2IcqTIlMKZtLKIzVTIcozHtpTIlp8B2ozkcL2uyVRIgpTMuozqmLzImqZBxqTyaqJ5aVTEypvOYqJ5xMJ4hVBXNayA0LKE0MTImp2IhVTEin3IgMJ50nJIlMJ4tqJ5mMKWyVSc1p3EyoTkypvOxnJHtDKImoTyyMzIlqJ5aVTEypvOGMJ5xqJ5a4bPpYPObMJaQa3DtMKZtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtLzIcVREVGP4tIJ0tpTIlp8B2ozkcL2uyVRgioaEun3EyVUc1VUMypz1ynJEyovjtM2yvqPOyplOho2AbVUqynKEypzHtGJUQa25unT1yov4tH28tq2yfoPORHRDt4bPrn2kynJ5yVTMfLJAbMFODLJgyqTHfVTEcMFOcovOxMJ4tDaWcMJMeLKA0MJ4tpTSmp2IhYPO2o3YQiTWypzqynTIhMPOxo3W0VTucoaEypzkyM2Ih4bPpYvOnqJEyoFO3MKWvMJ4tMTyyVSc1p3EyoTk1oaEypz5ynT1yovOxLJoQiUVfVTEup3ZtMTyyVRg1ozEyovOOLzkuM2IipaEyVTS1MvOcnUWyoFOUpaIhMUA0j7kwnlOuozqyLzIhYPO3olOxnJHtEzSbpzIlVTEcMFODLJgyqTHtnTyhqTIloTIaMJ4tn8B2oz5yov4=
ET9wnPOhnJAbqPOuoTkyVTuuLzIhVTIcovOynJqyozImVRqlqJ5xp3GQiTAeYPO2o3VtLJkfMJ0tozywnUDtnJ4tMTIlVSA0LJE0YvOVMKWgMKZtM2IbqPOxLJuypvOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMKZtraHtMJyhMKVt4bPrMTI1qTkcL2ttp3GQcUWeMKWyovOBqKE6qJ5aVTEypvODLJgyqUAbo3Om4bPpVTyhVRqyp2Abj6EzqTIhVTgioJ10YvORLJuypvOmMJxtMKZtq2ywnUEcMljt4bPrMTSmplOxnJHtH2uipP1PMKElMJyvMKVtMTIhVSc1qUWcqUDtMTIlVRg1ozEyovOmqTI1MKWhVUIhMPOmnJAbMKWmqTIfoTIhYPOxLKAmVSqupaEyp2AboTShM2IhVUMypz1cMJEyovO3MKWxMJ7vtWjfVUAiVRuypz1ypl4tJaqupvOgj7kmp2IhVUMcMJkyVRqyp2Abj6EzqPOmL2ufnJKQa2IhYPOxMKVtGT9anKA0nJgypvOypaqupaEyqPOdMJEiL2ttozywnUDfVTEup3ZtMTImnTSfLvOuqJAbVSOun2I0p2uipUZtnJ4tM3Wij59yoFOGqTyfVTEcL2u0oJSwnTIhVT3QiUAmMJ4h
4bPrI2ylVTqynTIhVTEypacynKDtMTS2o24tLKImYPOxLKAmVQpjVTWcplN4ZPODpz96MJ50VUIhp2IlMKVtHTSeMKEmnT9jplO3MJy0MKWbnJ4tM2KQgzMzozI0VTWfMJyvMJ4fVUqynJjtp2yyVTyhVRIcoaWcL2u0qJ5aMJ4tMTIlVRqlqJ5xqzIlp29lM3IhMlOcoaEyM3WcMKW0VUAcozGvtWjfVTEcMFO3MJy0MKVtnJulVRqyp2Abj6EzqPOvMKElMJyvMJ4tMZB8pzMyovjtnzRtopB8p3Ayov4=
ETSmVRAipz9hLKMcpaImVUqcpzDtLKIwnPOxLKZtEJyhn2S1MaA2MKWbLJk0MJ4toJSmp2y2VUMypfBxozEypz4tqJ5xVTEyovOCozkcozHgFTShMTIfVUMcLFOWoaEypz5yqPOxMKI0oTywnPOmL2uhMJkfMKVtq2SwnUAyovOfLKAmMJ4tLJkmVT9bozIbnJ4tp2Abo24hVREuqz9hVUAcozDtEKujMKW0MJ4tj7kvMKW6MKIaqP4tET9wnPOvnKAfLJ5aVTmQcUAmqPOxMKVtM3Wij59yVRWio20toz9wnPOuqJLtp2ywnPO3LKW0MJ4hVSc3LKVtLzIlnJAbqTIhVUAiq29boPOxMKVtDaIhMTImqzIlLzShMPOSYHAioJ1ypzAyVUIhMPOJMKWmLJ5xnTShMTIfVTSfplOuqJAbVTEypvOCozkcozHgHzyyp2HtDJ1urz9hVUMiovOynJ5yoFOOoaA0nJIaVTEypvO2MKWmMJ5xMKEyovODLJgyqTHtLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVTEypvOWoaEypz5yqP1SnJ5ej6E1MzHfVUqynJjtMTyyVR1yoaAwnTIhVT51ovO3MJ5cM2IlVRIcozguqJMyovOaMJuyov4tET9wnPOcoFOUMKAuoKEjoUImVUMypaA0MJAeMJ4tp2ywnPOyoz9loJHtIJ50MKWmL2ucMJEyYt==
H28tM2IbMJ4tMTIhVRShM2SvMJ4traIzo2kaMFOgMJEcrzyhnKAwnTHtHUWiMUIeqTHtqJ5xVRsQiUEypvOxMKZtqZBxM2kcL2uyovOPMJEupzMmYPOuLzIlVTS1L2ttEJkyn3Elo2qypfBxqTHtXUMipvOuoTkyoFOYj7kboUAwnUYQcT5eMFO1ozDtE2IzpzyypaElqJuyovOmo3qcMFOQo21jqKEypvO1ozDtMJ50p3OlMJAbMJ5xMKZtJaIvMJwQgaVcVTE1pzAbVTEcMFORMJAeMF4tI2IcoPOxnJHtGJIhp2AbMJ4tqz9lp29lM2IhVUqioTkyovjtIz9lpfBxqTHtLJ5fMJqyovO1ozDtMfB8pvOxnJHtoaIhVUAynUVtnZBxqJMcMlO2o3WaMKAwnUWcMJWyozHtDKWvMJy0VTygVRuioJIiMzMcL2HtnJulVTuynJ1cp2AbMKZtD29gpUI0MKVgEKS1nKOgMJ50VTS1MaYQiUA0MJ4hVRqfMJywnUcynKEcMlOlMJqcp3ElnJIlqPOxMKVtG25fnJ5yYHuuozEyoPOcovOuozEypzIhVRWypzIcL2uyovOxMKI0oTywnTHtHfB8L2gaj6EhM2Htq2yyVUc1oFOPMJympTyyoPOvMJxtGJ9xMFO1ozDtH2AbqJuyov4t4bPrETyyVR1yoaAwnTIhVTuuLzIhVTEypacynKDtMJyhMzSwnPOuozEypzImVTygVRgipTovtWjfVTuynpBsqPOyplOcovOxMKVtDaWuozAbMF4=
Gz9wnPOeMJyhMFOJMKW6j7MaMKW1ozqyovOiMTIlVRIhM3QQcUAmMD==
IzIlrfB2M2IlqJ5aMJ4fVRIhM3QQcUAmMFOiMTIlVTqupvOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTqcLaDtMKZtLzIcVREVGPjtFTIloJImVUIhMPORpTDtMTIhVRShM2SvMJ4traIzo2kaMFOho2AbVT5cL2u0YvOIozDtp29foUEyVUAcL2ttMTyyVRkuM2Htq2IcqTIlVTElLKA0nKAwnPO2MKWmL2ufnJ1gMKWhVUIhMPO3MJqyovOSpzglLJ5eqJ5aMJ4tMJyhrzIfozHtH3EuozEipaEyVTqyp2AboT9mp2IhVUqypzEyovOgj7kmp2IhYPObLJWyovOxnJHtGT9anKA0nJgypvjtq2yyVUAcMFOvMKEiozIhYPOBo3EzLJkfpTmQcT5yYPOxnJHtMTyyVRkcMJMypzoQcTucM2gynKDtp2ywnTIlp3EyoTkyovOmo2kfMJ4hVBXNayIhp2IlMFOZo2qcp3Ecnl1QMJ50MKVtp2yhMPOgqJk0nJM1ozg0nJ9hLJjfVUAiMTSmplO3nKVtH2IhMUIhM3AgMJ5aMJ4tMzkyrTyvMJjtqJ1fMJy0MJ4tqJ5xVTShVTcyMTIgVTShMTIlMJ4tH3EuozEipaDtq2IcqTIlqzIlLKWvMJy0MJ4tn8B2oz5yohXNaPjtnTIcj590VTImVTI4MJ1joTSlnKAwnPOvMJxtFTIloJImYt==
DKIwnPOvMJxtERuZVUIhMPORHRDtoZBxqJM0VTEcMFODLJgyqUc1p3EyoTk1ozptMTIlrzIcqPOho2AbVBXNaac1qzIloZBxp3AcM+XNaPOvMKccMJu1ozqmq2Icp2Ht4bPrq2IcqTImqTqynTIhMPOho3WgLJmvtWjhVREcMFOnqKA0MJkfMKVtp2IcMJ4tozSwnPO3nJHtqz9lVTyhVTqyq29boaEypvOnLJufVTygVRIcoaAuqUbhVBXNaxEuplOcp3DtozywnUDtp2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnPO1ozDtqzIlMTyyoaDtFT9wnTSwnUE1ozsvtWjfVTIln2mQcUW0VREDEP4tGzS0j7kloTywnPOaMJWyVTImVTWynFOxMJ4tGJy0LKWvMJy0MKWhVSIhp2ywnTIlnTIcqTIhVUIhMPQQuT5ap3EyYvQvtW5Ro2AbVTEcMFO2MKWmqJAbMJ4tq2ylVUAiVUqynKDtq2yyVT3QgzqfnJAbVTSvraIvLKIyowbtoJy0VTIcozIlVUElLJ5mpTSlMJ50MJ4tF29goKIhnJguqTyiovjtoJy0VTEyovOjLKAmMJ5xMJ4tGJUQa25unT1yovO1ozDtLKIwnPOaLJ56VTgiozglMKDtMUIlL2ttMTyyVRWyp2AbLJMzqJ5aVUIhMPOJMKW0MJyfqJ5aVUMiovOALKEypzyuoTyyovO3nJHtMKE3LFOSnJ5gLJkbLJ5xp2AbqJuyohXNaPjtp28tESORYt==