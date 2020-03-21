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Samstag, 21.03.2020 - 00:00
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Coronavirus: Was sich bei Paketzustellern ändert

Die Ausbreitung des Coronavirus zwingt die Paketzusteller DHL, Hermes und Dpd auch in der Region zu verstärkten Schutzmaßnahmen. Kommt der Ansturm auf die Paketshops?

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Packstationen dürften in den kommenden Wochen und Monaten gut gefüllt sein. Foto: dpa

Packstationen dürften in den kommenden Wochen und Monaten gut gefüllt sein. (Foto: dpa)

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