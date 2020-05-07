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Donnerstag, 07.05.2020 - 00:00
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Crash am Automarkt

Im April gab es 61 Prozent weniger Neuzulassungen hierzulande. Und die Aussichten für den Mai sind nicht wirklich besser. Denn die Kunden warten ab.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Warten auf Kundschaft: Der deutsche Automarkt liegt derzeit am Boden, wie die April-Zulassungszahlen zeigen. Foto: dpa

Warten auf Kundschaft: Der deutsche Automarkt liegt derzeit am Boden, wie die April-Zulassungszahlen zeigen. (Foto: dpa)

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