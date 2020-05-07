Donnerstag,
07.05.2020 - 00:00
2 min
Crash am Automarkt
Im April gab es 61 Prozent weniger Neuzulassungen hierzulande. Und die Aussichten für den Mai sind nicht wirklich besser. Denn die Kunden warten ab.
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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