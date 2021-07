Cyber-Angriffe: Skrupellose Verbecher im Dauereinsatz

WAS RATEN SIE PRIVATNUTZERN?

Privatnutzern gibt IT-Sicherheitsexperte Michael Veit folgende Tipps:



Zum Ersten: Verschieben Sie niemals ein Update, wenn es angeboten wird. Das ist ein Freifahrtschein für Angreifer. Und zum zweiten reichen auch hier simple Virenschutzprogramme längst nicht mehr aus, Systemlösungen sind teurer, aber auch sicherer. Und zum dritten: Machen Sie regelmäßige Backups, am besten auf mehreren externen Festplatten, die sie dann abstöpseln. Weitere Punkte, die die Sicherheit im Netz erhöhen: Nutzen Sie, wann es immer geht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und verwenden Sie niemals ein identisches Passwort für mehrere Shops oder Anwendungen.



Michael Veit ist IT-Experte bei Sophos, einem weltweit führenden Anbieter von Next Generation Cybersecurity. Das Unternehmen, dessen deutscher Hauptsitz sich in Wiesbaden befindet, schützt mehr als 500 000 Unternehmen und Millionen von Verbrauchern in mehr als 150 Ländern vor Cyberbedrohungen. Der Sophos-Hauptsitz ist in Oxford in Großbritannien.



Hinter dem Angriff auf Kaseya steckt die vermutlich in Russland verortete Gruppe REvil, die kürzlich auch den weltgrößten Fleischkonzern JBS attackiert haben. JBS zahlte den Angreifern umgerechnet elf Millionen Dollar in Kryptowährungen.