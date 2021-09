START 1979

Der verstorbene Lars Larsen gründete 1979 ein Fachgeschäft für Schlafzimmereinrichtung in Aarhus. Die Jysk Holding A/S ist heute eine weltweit tätige dänische Handelskette mit Sitz in Brabrand, die unter anderem Möbel und Einrichtungsgegenstände verkauft. In Deutschland ist Jysk bislang unter der Marke Dänisches Bettenlager bekannt.