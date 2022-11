Dax-Aufwärtstrend hält an

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (© Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main (dpa) - - Die Freude der Anleger über eine etwas moderatere Inflation in den USA hält mit weiteren Gewinnen im Dax an. Zudem kommt gut an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. In den ersten Handelsminuten am Freitag stieg der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 14.173 Punkte.

Am Donnerstagnachmittag war der Dax nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Oktober auf das höchste Niveau seit Juni gesprungen. Sein Wochenplus beträgt mehr als fünf Prozent. Der MDax stieg am Freitag um fast ein Prozent auf 25.510 Punkte. Sein Wochenplus liegt bei sieben Prozent.