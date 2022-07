Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt an seine Erholung vom Freitag angeknüpft und fester eröffnet. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,48 Prozent auf 12.926,27 Punkte, nachdem er am Freitag um 2,8 Prozent gestiegen war.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte am Montagmorgen um 0,91 Prozent auf 25.790,01 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent nach oben.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-61660/3