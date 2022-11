Dax gibt nach

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (© Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main (dpa) - - Nach dem schwächeren Wochenstart gab der Dax am Dienstag weiter nach. Wenige Minuten nach dem Börsenstart sank der deutsche Leitindex um 0,22 Prozent auf 14.348,59 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,83 Prozent auf 25.334,22 Zähler. Prozentual quasi unverändert präsentierte sich der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone.

Der Dax tut sich nach wochenlanger Rally auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni derzeit etwas schwer - nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September. Es fehlen neue Impulse und diese könnten auch im weiteren Wochenverlauf ausbleiben, denn in den USA findet am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertages kein Handel und am Freitag nur ein verkürzter Handel statt.

Am US-Aktienmarkt stagniert die Erholung ebenfalls. Die Technologie-Indizes der Nasdaq kamen am Vorabend sogar deutlicher zurück. Die Wachstumshoffnungen der Anleger für China erhielten durch die stark steigenden Covid-Fälle einen Dämpfer. Nach ihrem schlechten Wochenstart zeigten sich Asiens Börsen an diesem Morgen durchwachsen.