Dax-Höhenflug gestoppt - Aktienindex verliert 1,35 Prozent

Frankfurt/Main - Die Sorge um schneller steigende Zinsen in den USA hat den Höhenflug des Dax am Donnerstag vorerst beendet. Zum Handelsschluss stand der deutsche Leitindex bei 16.052,03 Punkten, ein Minus von 1,35 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel notierte vorübergehend unter 35.000 Punkten und ging mit minus 1,30 Prozent auf 35.168,32 Zählern ähnlich geschwächt über die Ziellinie.

Marktbeobachter sehen in einem erkennbar strafferen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank (Fed) die Hauptursachen für die Kursverluste am Aktienmarkt. Aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der Dezember-Sitzung der Fed ging hervor, dass einige ihrer Mitglieder dafür plädierten, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Damit würden auslaufende Anleihen nicht mehr ersetzt, was die Anleihekurse drücken und die Renditen entsprechend erhöhen dürfte.

