Dax holt schwachen Auftakt auf

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Der Dax hat anfängliche Verluste wegen bleibender Zinssorgen am Mittwochmorgen ausgeglichen.

Nach einem anfänglichen Rutsch bis auf knapp 15.630 Zähler stabilisierte sich der Leitindex und schaffte es im Verlauf sogar leicht ins Plus. Zuletzt gewann er 0,17 Prozent auf 15.799,14 Zähler. Auch der MDax schaffte es mit 34.157,08 Zählern zuletzt denkbar knapp über die Gewinnschwelle.

Das internationale Börsenbild gilt als getrübt, nachdem es in den vergangenen Stunden von New York bis Tokio kräftig bergab gegangen war. In Erwartung schneller Zinsschritte durch die US-Notenbank Fed bleiben es die Zinssorgen, die den Markt durchrütteln.

Mit der Dax-Erholung stabilisierten sich auch die zuletzt abgestraften Aktien aus den Bereichen Technologie, Online-Handel und Gesundheit. Die Papiere des Chipkonzerns Infineon holten ihr frühes Minus, das auf einen erneuten Kursrutsch an der US-Börse Nasdaq folgte, annähernd auf. Im Gesundheitsbereich erholten sich die Titel des Laborausrüsters Sartorius um zwei Prozent.

Für die Papiere des Online-Händlers Zalando ging es an der Dax-Spitze um 3,4 Prozent nach oben, gefolgt von Delivery Hero und Hellofresh mit Anstiegen von mindestens zwei Prozent. Im Bankensektor blicken die Anleger auf die US-Berichtssaison. Davor ging es für die Titel der Deutschen Bank zuletzt ein Prozent bergab. Commerzbank hoben sich im MDax positiv ab mit einem Anstieg um 1,8 Prozent.

Siemens Healthineers folgten der Erholung im Gesundheitssektor mit plus zwei Prozent - auch getrieben von einer Kaufempfehlung durch die Societe Generale. Die Leoni-Aktie verbuchte einen Kursrutsch um 12,4 Prozent. Bei der Aktie des Kabelbaumspezialisten sorgten Durchsuchungen des Bundeskartellamts dafür, dass sich der Abwärtstrend wieder erheblich beschleunigte.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-765415/5