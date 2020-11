Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Der Aufwärtstrend des Dax hält an. Der deutsche Leitindex pendelte am Mittwoch um die Marke von 13.200 Punkten und gewann am Ende 0,40 Prozent auf 13.216,18 Punkte.

Für den MDax der 60 mittelgroßen Börsenunternehmen stieg deutlich stärker - um 1,52 Prozent auf 28.408,82 Zähler. Am Montag war der Dax getrieben von Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff sowie dem feststehenden Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl um 4,9 Prozent gestiegen.

