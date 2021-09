Dax mit leichten Verlusten - Schwache ZEW-Konjunkturdaten

Die große Anzeige in der Frankfurter Börse zeigt die Dax-Kurve und verschiedene Börsenkurse. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (Bild: dpa) (Foto: Daniel Reinhardt/dpa)

Frankfurt/Main - Nach dem guten Wochenauftakt haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Am Nachmittag stand der Leitindex Dax 0,15 Prozent tiefer bei 15 908,86 Zählern.

Etwas unter seinem Rekord von 16.030 Punkten pendelte er damit weiter um die 15.900er Marke. Aus China kamen gute Außenhandelsdaten. Dann aber enttäuschten die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten, wie sie das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW widerspiegelt.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten schlug sich besser als der Dax - der Index stieg um 0,36 Prozent auf 36 345,38 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx hingegen gab wie der Dax moderat nach, zuletzt verlor er 0,17 Prozent auf 4239,10 Zähler.

Bei den Unternehmen stand die Deutsche Telekom im Mittelpunkt. Der Konzern stockte seine Beteiligung an der Tochter T-Mobile US auf und gibt hierzu auch neue Aktien aus, wodurch der japanische Softbank-Konzern zum zweitgrößten Aktionär aufsteigt. Zudem verkauft die Telekom ihr Geschäft in den Niederlanden. Vom anfänglichen Kursplus von drei Prozent blieb mit zuletzt 0,25 Prozent kaum noch etwas übrig. Börsianer sahen die Verwässerung durch die Kapitalerhöhung als Kursbremse an.

Im MDax rückten die Aktien des Werbespezialisten Ströer nach einer Kaufempfehlung durch das Analysehaus Warburg als Favorit der Anleger um 3,3 Prozent vor.

Im SDax sprangen die Salzgitter-Titel nach einer erneut angehobenen Jahresprognose mit mehr als sieben Prozent Plus an die Index-Spitze. Der Stahlkonzern schraubte seine Erwartungen für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr nach bereits mehrmaligen Anhebungen in diesem Jahr nochmals nach oben.

Für den Euro wurden zuletzt 1,1862 Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag nicht weit entfernt auf 1,1864 Dollar festgesetzt. Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,42 Prozent am Vortag auf minus 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 145,31 Punkte. Der Bund Future verlor 0,35 Prozent auf 174,58 Zähler.

