Dax müht sich zurück ins Plus

Frankfurt/Main - Nach anfänglichen Kursverlusten hat der Dax am Dienstagnachmittag ins Plus gedreht. Der Leitindex rückte um moderate 0,14 Prozent auf 15.626 Punkte vor.

Der MDax der mittelgroßen Titel stieg um 0,15 Prozent auf 34.250 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte ebenfalls leicht zu.

Nach einem Rekordhoch des Dax Mitte des Monats befindet sich das Börsenbarometer wieder in einer Konsolidierung auf hohem Niveau, also einer Phase stagnierender bis leicht fallender Kurse, ohne dass sich ein Trendwechsel ergibt.

Mit Blick auf Einzeltitel setzten sich Covestro-Aktien an die Dax-Spitze mit plus 4,3 Prozent. Zu einem positiven Kommentar der Bank Morgan Stanley gesellte sich eine Kaufempfehlung der dänischen Jyske Bank.

Drägerwerk legten um drei Prozent zu, nachdem sich der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik optimistischer zum laufenden Jahr geäußert hatte. Nordex gewannen 1,5 Prozent. Der Hersteller von Windkraftanlagen meldete einen Auftrag aus Finnland, zudem riet die Bank Societe Generale zum Kauf der Aktien.

Wacker Chemie stiegen um 4,8 Prozent. Händler begründeten den Aufschlag mit Berichten, denen zufolge die USA Importe von Polysilizium aus China einschränken könnten.

An die Spitze des MDax setzten sich Varta-Aktien mit einem Aufschlag von 4,9 Prozent. Anleger reagierten positiv auf die Nachricht, dass Varta künftig den Autobauer Porsche mit Batterien beliefert. Shop Apotheke fielen um 3,3 Prozent. Die Online-Apotheke gilt als künftiger Profiteur elektronischer Verschreibungen. Laut einem Branchenmagazin dürfte die Einführung des sogenannten E-Rezepts jedoch auf Sparflamme anlaufen.

Der Euro bewegte sich kaum und kostete zuletzt 1,1896 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1891 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,31 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 144,60 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,03 Prozent auf 172,08 Punkte nach.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-92615/5