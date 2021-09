Dax nahezu unverändert

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Der Deutsche Aktienindex Dax hat sich am Freitag bis zum Vormittag in einer engen Handelsspanne kaum bewegt.

Das Börenbarometer lag zuletzt bei 15.846 Punkten - nahezu unverändert im Vergleich zum Vortagesschluss. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,29 Prozent auf 36.170 Punkte leicht nach.

Am frühen Nachmittag will das US-Arbeitsministerium den Bericht zur Beschäftigung im August veröffentlichen. Beobachter erhoffen sich davon Rückschlüsse auf den Zeitpunkt, zu dem die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel wieder anzieht. Nicht wenige Marktakteure rechnen dann mit Gegenwind für die weltweiten Börsen.

Neben den US-Daten könnte auch der Umbau der Dax-Indizes für Bewegung sorgen. Am Freitagabend gibt die Deutsche Börse die künftigen Mitglieder des von 30 auf 40 Unternehmen vergrößerten Dax bekannt. Der MDax wird zum Stichtag 20. September von 60 auf 50 Unternehmen schrumpfen.

Der Online-Lieferdienst Delivery Hero beschafft sich mit der Ausgabe von Wandelanleihen mehr als eine Milliarde Euro für Wachstum. Mit den in Aktien wandelbaren Papieren dürfte sich die Aktienzahl erhöhen, was den Kurs am Ende des Dax-Tableaus um 1,8 Prozent nachgeben ließ.

Im MDax lagen die Papiere von Varta auf dem vorletzten Platz mit einem Abschlag von 1,7 Prozent. Das Bankhaus Metzler riet zum Verkauf der Aktien des Batterieherstellers. Größter Kursverlierer waren Shop Apotheke mit minus 3 Prozent. Allerdings war der Kurs in den vergangenen vier Wochen um mehr als 30 Prozent gestiegen.

