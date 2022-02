Dax nur halbherzig erholt - Ukraine und Zinsfurcht belasten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Im aktuell schwierigen Börsenumfeld haben der Ukraine-Russland-Konflikt und die Furcht vor steigenden Zinsen die Kursentwicklung gehemmt. Am Montagnachmittag notierte der Dax mit plus 0,48 Prozent bei 15.171 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Titel sank zuletzt um 0,13 Prozent auf 33.038 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stand ein halbes Prozent höher.

Im Dax erholten sich Online-Titel wie die des Kochboxenversenders Hellofresh und des Essenslieferdienstes Delivery Hero mit Kursaufschlägen von bis zu vier Prozent. Auch die Papiere des Softwarekonzerns SAP kamen in Gang mit plus 2,4 Prozent. Am Dax-Ende verbilligten sich Vonovia um 1,9 Prozent, und auch im MDax waren Immobilientitel unter den schwächsten Werten.

Aurubis startete mit einem Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr. Der Kupfer- und Metallrecyclingkonzern profitiert von der hohen Rohstoffnachfrage. Aurubis gewannen 1,7 Prozent.

Ceconomy schwankten im SDax nach Quartalszahlen stark. Zeitweise verloren sie fast zehn Prozent, zuletzt verbuchten sie ein Plus von zwei Prozent. Der Elektronik-Einzelhändler habe durch die Bank schlechter als erwartet abgeschnitten, sagte ein Börsianer.

Die Übernahme der Aareal Bank durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge ist vom Tisch. Die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent sei nicht erreicht worden, teilte ihre Zweckgesellschaft Atlantic BidCo mit. Daher sei das Angebot erloschen und werde rückabgewickelt. Die Aareal-Aktien verloren 4,7 Prozent.

Der Euro hielt sich über der Marke von 1,14 US-Dollar. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1440 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1464 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,04 Prozent am Freitag auf 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,41 Prozent auf 141,10 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,13 Prozent auf 165,85 Zähler.

