Dax sackt wieder unter 15.900 Punkte

Frankfurt/Main - Nach Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in Europa sind die frühen Gewinne des Dax am Montag weitgehend abgebröckelt. Der Leitindex, der am Morgen kurz über 15.900 Punkte gestiegen war, legte zur Mittagszeit nur noch um 0,22 Prozent auf 15.843,45 Punkte zu.

Der MDax stieg um 0,58 Prozent auf 35.870,26 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,57 Prozent. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone trübte sich im August von einem hohen Niveau aus etwas stärker ein als von Analysten erwartet. Noch deutlicher sackte die Stimmung in Großbritannien ab.

Mit Blick auf die Unternehmensseite erholten sich die Autowerte etwas von ihren teils deutlichen Verlusten seit Mitte August. Im Dax legten Daimler und VW jeweils 0,7 Prozent zu. Die BMW-Aktien gaben ihre frühen Gewinne vollständig ab. Favorit war zur Mittagszeit die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit plus 1,4 Prozent.

Im MDax erholten sich Aurubis-Aktien um 1,9 Prozent. Finanzvorstand Rainer Verhoeven sagte der Wirtschaftszeitung «Euro am Sonntag», dass der Kupferkonzern über Zukäufe, insbesondere im Recyclinggeschäft, weiter wachsen wolle. Die Geschäftsjahresziele wurden zugleich bestätigt.

Im SDax zählten Vossloh mit plus 2,0 Prozent zu den größten Gewinnern. Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler gab den Papieren des Bahntechnikunternehmens Auftrieb. Borussia Dortmund dagegen fielen um 4,2 Prozent und waren damit Schlusslicht im Nebenwerte-Index. Erneut erlitt der Bundesligist eine Niederlage. Am Samstag wurde die Mannschaft vom SC Freiburg besiegt.

Grenke gaben um 0,2 Prozent nach. Der Leasingspezialist verkauft seine Beteiligung am Fintech-Unternehmen Viafintech.

