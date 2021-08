Dax schwächelt nach Rekordhoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Der Dax schwächelt nach dem jüngst erreichten Rekordhoch weiter. Der deutsche Leitindex knüpfte am Dienstag an seine leichten Vortagesverluste an und gab bis zum frühen Nachmittag um 0,1 Prozent auf 15.910,02 Punkte nach.

Allerdings machte das Börsenbarometer damit einen Gutteil seiner anfänglichen Verluste wett. Am Freitag hatte der Dax erstmals die Marke von 16.000 Punkten geknackt. Anschließend wurden die Anleger vorsichtiger.

Der MDax hielt sich am Dienstag dicht am Vortagesschluss und notierte zuletzt minimal höher bei 35.724,70 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,3 Prozent.

Für Auftrieb sorgte am Nachmittag die Nachricht, dass die Umsätze im US-Einzelhandel im Juli stärker als erwartet sanken. Die Daten reihten sich in weitere Konjunkturnachrichten aus den USA ein, die in den vergangenen Handelstagen enttäuschend ausgefallen waren. Die Daten sprechen eher gegen eine rasche geldpolitische Straffung der Notenbank, was die Anleger erleichtern dürfte.

Am Dax-Ende fielen die Vorzugsaktien von Henkel um zweieinhalb Prozent. Die französische Bank Société Générale strich ihr «Halten»-Votum für die Papiere des Konsumgüterherstellers und empfiehlt nun den Verkauf. Der Konzern hatte die Anleger in der vergangenen Woche mit seinem Ausblick für die Gewinnmarge enttäuscht.

An der MDax-Spitze zogen die Papiere von Varta um 5,7 Prozent an, nachdem Analyst Michael Punzet von der DZ Bank die Anteilsscheine des Batterieherstellers zum Kauf empfohlen hatte. Punzet rechnet mit einer spürbaren Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte.

Am Index-Ende büßten die Anteilsscheine von K+S 3,7 Prozent ein. Negativ werteten die Anleger des Kali- und Salzkonzerns einen Strategiewechsel des britisch-australischen Rohstoffkonzerns BHP Group. Dieser will von seinem Öl- und Gasgeschäft abrücken und stattdessen das Düngergeschäft forcieren. Mit einer Milliardensumme will der Konzern in Kanada eine Kali-Mine erschließen. Für K+S dürfte sich so der Wettbewerb erhöhen. Die BHP-Aktien schnellten in London zuletzt um gut 7 Prozent hoch.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1743 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1772 Dollar festgesetzt. Auf dem Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 146,41 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,15 Prozent auf 176,99 Punkte zu.

