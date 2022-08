Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Die Marke von 14.000 Punkten erweist sich am Mittwoch für den Dax als zu hohe Hürde. Der deutsche Leitindex stand gegen Mittag mit 13.847,44 Punkten klar darunter und verbuchte damit ein Minus von 0,45 Prozent. Am Vortag hatte er sich zeitweise noch bis auf gut 50 Punkte der runden Marke genähert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor zur Wochenmitte bislang 0,57 Prozent auf 27.947,22 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent.

Mit Halbjahreszahlen im Blick steht der angeschlagene Energiekonzern Uniper, der nach einem Milliardenverlust im Zuge ausbleibender russischer Gaslieferung erst in den kommenden Jahren Besserung sieht. In den ersten sechs Monaten rutschten die Düsseldorfer tief in die roten Zahlen. Für die im MDax notierten Titel ging es um mehr als sieben Prozent bergab. Ein Händler sagte, die endgültigen Zahlen seien so desaströs wie erwartet.

Delivery Hero sanken im MDax nach ihrem hohen Vortagesplus um fast zwei Prozent. Andere Internet-Aktien wie im Dax jene des Kochboxenversenders Hellofresh und des Modehändlers Zalando standen ebenfalls jeweils um die dreieinhalb Prozent tiefer.

Immobilienwerte waren europaweit angesichts steigender Zinsen und hoher Inflation schwach. Am deutschen Markt verbuchten Vonovia, TAG Immobilien oder Grand City Properties Kursverluste zwischen drei und sechs Prozent.

Stabilus gewannen 2,8 Prozent, womit sich auch das charttechnische Bild für die Aktien des Autozulieferers aufhellte. Eine geänderte Anlageempfehlung von „Underperform“ auf „Neutral“ für Knorr-Bremse half den Papieren des Bremssystem-Spezialisten letztlich nicht. Sie drehten schnell ins Minus mit zuletzt 1,9 Prozent.

