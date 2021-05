Dax startet nach wechselhafter Vorwoche stabil in den Montag

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Nach einer höchst wechselhaften Börsenwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst weitgehend behaupten können. Der Dax notierte im frühen Handel 0,06 Prozent niedriger bei 15.406,81 Punkten.

Am Freitag hatte der Leitindex um 1,4 Prozent zugelegt und damit doch noch eine leicht positive Wochenbilanz geschafft. Der Dax-Rekord bleibt damit in Reichweite. Für den MDax ging es am Montagmorgen um 0,11 Prozent auf 32.104,28 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund 0,2 Prozent.

«Zwar konnten sich die Börsen vor dem Wochenende erholen, aber die Inflationssorgen bleiben», warnte jedoch Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi. Die alles entscheidende Frage sei nun, ob die Entwicklung nur ein temporäres Phänomen sei oder tatsächlich zu einem ernsteren Problem werde. Denn dann hätten die Notenbanken letztlich keine andere Wahl, «als mit Zinserhöhungen darauf zu reagieren», so Cutkovic.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Bayer mit einem Verlust von 2,0 Prozent das Schlusslicht im Dax. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern muss einen erneuten Rückschlag in einem zweiten US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat hinnehmen. Die Aktien der Deutschen Telekom hingegen profitierten von einem positiven Analystenkommentar und stiegen um 2,0 Prozent an die Dax-Spitze.

Das Erreichen der Champions League verhalf den Aktien von Borussia Dortmund (BVB) zu einem Plus von 0,3 Prozent. Die Anteilsscheine von Zalando gewannen 0,5 Prozent. Zuvor hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs die Papiere des Online-Modehändlers als besonders aussichtsreichen Wert eingestuft. Die Wachstumszahlen von Zalando stimmten auch für die Zeit nach dem Corona-Lockdown optimistisch, schrieb Analyst Richard Edwards. Auch dem Plattform-Geschäft traut er deutliche Steigerungsraten zu.

