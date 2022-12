Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. (© Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main (dpa) - - Der deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer aus dem Handel gegangen. Der Leitindex Dax verlor 0,72 Prozent auf den Schlussstand von 14.343,19 Punkten. Noch am Freitag hatte der Dax 14.584 Punkte und damit den höchsten Stand seit Juni erreicht. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Dienstag 1,06 Prozent auf 25.627,99 Punkte.