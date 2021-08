Dax vor US-Inflationsdaten ohne Dynamik

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Frankfurt/Main - Der Dax präsentiert sich auch am Mittwoch träge. Etwas unter der bisherigen Bestmarke von 15.810 Punkten kommt das Kursbarometer weiter nicht voran.

So stand der Leitindex in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,14 Prozent tiefer auf 15.749,30 Punkten. Selbst die Rekordjagd an den US-Börsen laufe praktisch spurlos am deutschen Aktienmarkt vorbei, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,20 Prozent auf 35.776,91 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Quartalsberichte beeinflussen auch zur Wochenmitte hierzulande wieder das Geschehen auf dem Parkett. Der Versorger Eon erhöhte seine Prognose. Der Gewinn im ersten Halbjahr sei besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Die Titel prallten jedoch gleich zu Beginn an ihrem Zwischenhoch aus dem Mai ab und verloren zuletzt 1,2 Prozent.

Barclays stufte die Aktien des Triebwerkherstellers MTU auf «Overweight» hoch. Die Anteile profitierten davon mit plus 1,1 Prozent, das reichte für den ersten Platz im Dax.

Thyssenkrupp verloren nach Zahlen und Ausblick im MDax fast sechs Prozent. Die Erwartungen an den Industriekonzern seien nicht hoch gewesen, aber die Kürzung des Ziels für den freien Mittelzufluss belaste den Kurs, erklärte ein Börsianer. Ähnlich hohe Verluste wie Thyssenkrupp verbuchten Hella. Die Offerten für den Autozulieferer dürften eher unter dem zuvor kolportierten Preis liegen, hieß es am Markt.

Gute Geschäfte mit der Autoindustrie sowie mit Stoffen rund um Materialschutz, Desinfektionsmittel und Wasseraufbereitung stimmen den Chemiekonzern Lanxess abermals optimistischer für 2021. Die Aktien gewannen vorbörslich dazu, im Xetra-Handel aber gaben sie um 1,4 Prozent nach.

