Samstag, 23.05.2020 - 00:00
4 min
DB-Cargo-Chefin Nikutta: „Wir wollen wieder wachsen“
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ZUR PERSON
Als Sigrid Nikutta (51) am 1. Januar Vorstandschefin von DB Cargo wurde und in den Vorstand des Bahn-Konzerns eintrat, war es ein Stück weit wie Heimkommen. Rund zehn Jahre war die promovierte Psychologin bei DB Cargo in verschiedensten leitenden Positionen tätig gewesen, bevor sie 2010 an die Spitze der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wechselte. Die gebürtige Polin war dort die erste Frau an der Spitze und führte die BVG erstmals in die schwarzen Zahlen.
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