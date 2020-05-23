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Samstag, 23.05.2020 - 00:00
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DB-Cargo-Chefin Nikutta: „Wir wollen wieder wachsen“

Sigrid Nikutta ist die neue Vorstandschefin der Mainzer Bahn-Tochter DB Cargo. Was sie anspornt, was sie motiviert und was ihre großen Ziele sind, sagt sie im Interview.

Sigrid Nikutta: „Wir wollen das historische Zeitfenster, das sich gerade für nachhaltige Transporte öffnet, nutzen.“ Foto: Sascha Kopp

Sigrid Nikutta: „Wir wollen das historische Zeitfenster, das sich gerade für nachhaltige Transporte öffnet, nutzen.“ (Foto: Sascha Kopp)

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ZUR PERSON
Als Sigrid Nikutta (51) am 1. Januar Vorstandschefin von DB Cargo wurde und in den Vorstand des Bahn-Konzerns eintrat, war es ein Stück weit wie Heimkommen. Rund zehn Jahre war die promovierte Psychologin bei DB Cargo in verschiedensten leitenden Positionen tätig gewesen, bevor sie 2010 an die Spitze der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wechselte. Die gebürtige Polin war dort die erste Frau an der Spitze und führte die BVG erstmals in die schwarzen Zahlen.
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