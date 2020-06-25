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Donnerstag, 25.06.2020 - 00:00
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Der Antriebsmix 2030 wird viel bunter sein als heute

Die Autoimporteure sind hierzulande sehr erfolgreich. Und sie haben bei alternativen Antrieben die Nase vorn. Dennoch tut die Krise richtig weh.

Warten auf Kundschaft: Die Folgen der Corona-Krise für den Automarkt erläutert Verbandschef Reinhard Zirpel. Fotos: dpa/VDIK

Warten auf Kundschaft: Die Folgen der Corona-Krise für den Automarkt erläutert Verbandschef Reinhard Zirpel. (Fotos: dpa/VDIK)

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