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Mittwoch, 29.04.2020 - 00:00
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Der Besuch beim Coiffeur wird haarig

Kein Kaffee, kein Wasser, kein Lesestoff: Der Friseurbesuch steht ab Montag ganz im Zeichen von Corona. Deshalb gilt es dabei einiges zu beachten.

Friseure in der Schweiz haben seit Montag geöffnet (Foto). So ähnlich wird es dann ab 4. Mai auch hierzulande zugehen. Foto: dpa

Friseure in der Schweiz haben seit Montag geöffnet (Foto). So ähnlich wird es dann ab 4. Mai auch hierzulande zugehen. (Foto: dpa)

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