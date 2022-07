Der Bratwurst-Test: Veggie oder Fleisch auf den Grill?

Auf den Grill kommt längst nicht mehr Steak und Bratwurst, sondern zunehmend auch vegetarische Alternativen. (Foto: karepa - stock.adobe)

MAINZ/WIESBADEN - Es geht um die Wurst, bei allerschönstem Sommerwetter in vielen Gärten und auf Balkonen derzeit sogar mehrmals pro Woche. Auf den Grill kommt allerdings längst nicht mehr nur die beliebte traditionelle Bratwurst, meist produziert aus Schweinefleisch, sondern zunehmend auch die vegetarische Variante. In der Pelle steckt dann eine Masse aus Hülsenfrüchten, Weizen oder Hühnerei sowie weiteren Zusatzstoffen – je nach Produzent und Sorte sind das mal mehr, mal weniger. Aber welche Wurst ist die beste? Und welche Unterschiede gibt es in puncto Geschmack und Gesundheit? Die Stiftung Warentest hat in einem aktuellen Test sieben Veggie-Bratwürste gegen 14 Würste Fleisch antreten lassen. Die Gesamtnote „gut“ gab es für mehrere Mitspieler in beiden Teams. Aber „sehr guter“ Geschmack ist selten.

Der Markt mit Fleischersatzprodukten boomt. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland knapp 98.000 Tonnen davon verkauft, zwei Jahre zuvor waren es erst gut 60.000 Tonnen. Selbst Tönnies als größter Fleischproduzent Deutschland, der vor wenigen Jahren im Geschäft mit Ersatzprodukten gar keine Chance sah, will nun seinen Umsatz mit Veggie-Wurst und Co. bis 2025 auf 160 Millionen Euro mehr als verfünffachen. Klarer Marktführer auf dem Veggie-Fleisch-Markt ist Rügenwalder Mühle. Das Unternehmen verkaufte 2021 erstmals mehr vegane und vegetarische Produkte als klassische Fleisch- und Wurstprodukte. Und sicherte sich auch bei Stiftung Warentest den Veggie-Sieg: Die „Vegane Mühlenbratwurst“ mit der Basiszutat Weizen erreichte die Gesamtnote 2,1, knapp vor der „Mein Veggie Tag Veggie Bratwurst“ von Aldi (Note 2,2).



In der Geschmacksprüfung setzte sich allerdings die traditionelle Fleisch-Variante durch: Die Note „sehr gut“ in der sensorischen Prüfung gab es insgesamt zweimal, und zwar für „Gut Bio Nürnberger Rostbratwürste“ von Aldi und die „Original Fränkische Rostbratwurst“ von Kupfer. Alnaturas „Gebrühte Rostbratwürstchen“ liegen mit der Gesamtnote 2,1 knapp hinter den beiden Testsiegern, ebenso „Bratmaxe“ von Meica.

„Dafür punkten die Veggies bei den Nährwerten“, betonen die Stiftung-Warentest-Experten. Sie enthielten unter anderem weniger und besseres Fest. Die Hersteller der Ersatzprodukte nutzen demnach etwa Rapsöl oder High-Oleic-Sonnenblumenöl, was beides reich an ungesättigten Fettsäuren ist. Da kommen die „echten“ Würste weit schlechter weg: „Die meisten mit Fleisch sind ernährungsphysiologisch nur ausreichend“, sagt Testleiterin Charlotte Granobs. Und auch bei der Klima-Bilanz hätten die vegetarischen Würste den Zipfel vorn, weil sie weniger klimaschädliches Kohlendioxid verursachten. Und noch mehr Vorteile nennen die Tester: Veggie-Würste haben fast ein Drittel weniger Kalorien und nur halb so viel Fett.

An der Fleischqualität der „Echten“ hatten die Produkttester grundsätzlich wenig zu meckern. Gefunden habe man weder Hinweise auf versteckte Tierarten wie Pferd noch auf Gammel- oder Separatorenfleisch, also auf maschinell von Knochen gelöstes Restfleisch. Test-Verlierer bei den klassischen Würsten ist mit der Note 4,0 die „Wilhelm Brandenburg Frische feine Bratwurst“ von Rewe. Bei den Alternativprodukten landete das Produkt von Netto ganz hinten (Gesamtnote 3,5).





Das außergewöhnlichste Produkt, das die Tester untersucht haben, ist das Pulver auf Erbsenbasis des Münchner Startups Greenforce. Wer diese Wurst will, muss das Pulver erst einweichen und dann selbst Rollen formen. Aber damit schafft es das Startup-Produkt gemeinsam mit Rügenwalder Mühle in puncto Geschmack auf den Spitzenplatz (Note 2,0) bei den Veggie-Produkten.