Desinfektionsmittel statt Glasreiniger

Zu den Kunden von Werner & Mertz gehören europaweit rund 500 Krankenhäuser. Weil deren Bedarf exorbitant gestiegen ist, wird nun auch am Stammsitz in Mainz Desinfektionsmittel produziert und abgefüllt. Eigentlich ist dafür der Standort in Österreich zuständig. (Foto: Werner & Mertz)