Samstag, 02.05.2020 - 00:00
3 min
Desinfektionsmittel statt Glasreiniger
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
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EXPORTEUR
Deutschland ist Nettoexporteur von Desinfektionsmitteln. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes lag der Exportüberschuss im Jahr 2019 bei 58 650 Tonnen.
2019 wurden insgesamt 76 870 Tonnen Desinfektionsmittel im Wert von 212,5 Millionen Euro nach Deutschland importiert. Exportiert wurden 135 560 Tonnen im Wert von 353,3 Millionen Euro.
Bereits im Januar dieses Jahres zeichnete sich eine höhere Nachfrage ab. Die inländische Produktion lag damals knapp zwölf Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.
2019 wurden insgesamt 76 870 Tonnen Desinfektionsmittel im Wert von 212,5 Millionen Euro nach Deutschland importiert. Exportiert wurden 135 560 Tonnen im Wert von 353,3 Millionen Euro.
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