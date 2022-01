Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft ist in der erneuten Corona-Welle zum Ende des vergangenen Jahres geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte.

