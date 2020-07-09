Donnerstag, 09.07.2020 - 00:00
3 min
Die blinden Flecken der Finanzaufsicht
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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BAFIN
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit Sitzen in Frankfurt und Bonn wurde im Jahr 2002 gegründet. Sie untersteht dem Bundesfinanzministerium. Die Bafin soll Banken, Wertpapierhandel und Versicherungen kontrollieren.
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