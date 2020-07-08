Mittwoch, 08.07.2020 - 00:00
3 min
Die halbe Welt als Nische?
Von Rachel Boßmeyer
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FAKTEN
Laut dem Beratungsunternehmen Frost und Sullivan hat die Femtechbranche 2025 ein Marktpotenzial von 50 Milliarden US-Dollar (rund 44,5 Milliarden Euro).
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Karl Schlieker Kommentar zum Handy-Bezahlen: Digitaler Schub
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